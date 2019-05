Ponta Porã Motorista sobrevive após carro entrar embaixo de carreta: ‘foi um milagre’ Rapaz seguia pela linha internacional, não percebeu carreta e carro entrou debaixo do veículo

Lucas Mateus Britez, 23 anos, saiu ileso de um acidente na noite do último sábado (4) na cidade de Ponta Porã, distante 346 km de Campo Grande. O rapaz acredita que foi um milagre, já que o carro em que estava ficou completamente destruído.

Conforme o rapaz, por volta das 21h, ele saiu da igreja que frequenta, acompanhado de um amigo. Eles seguiam para casa, quando na linha internacional, devido a escuridão, não percebeu uma carreta prancha e entrou debaixo do veículo.

Lucas Mateus saiu das ferragens andando, sem ferimentos e o amigo, que estava no banco do passageiro, teve alguns arranhões. “Acredito ter tido um livramento, acredito ter sofrido um milagre de Deus”, afirmou Lucas para o site Ponta Porã Informa. O carro do jovem teve perda total.