Polícia Motorista tem Land Rover fechada por ladras que usam máquina de cartão para roubar R$ 2.100 Colocaram uma faca no pescoço da vítima, que foi obrigada a dar as senhas do cartão do banco

Por: Thatiana Melo/Midiamax 13/11/2019 às 07:30 Comentar Compartilhar

Imagem ilustrativa da internet Foto: Imagem ilustrativa da internet Um motorista de 33 anos teve dinheiro roubado por uma dupla de ladras, na noite desta terça-feira (12), quando trafegava com sua Land Rover, na Vila Piratininga, em Campo Grande. Ele teve o carro ‘fechado’ por um Volkswagen Polo. A vítima contou que estava trafegando pela região quando por volta das 19h30 desta terça (12), teve a Land Rover ‘fechada’ por outro carro e que do veículo desceram duas mulheres sendo que uma delas colocou uma faca no pescoço do motorista. Ele foi obrigado a dar os cartões e passar as senhas para que as mulheres, que estavam com uma máquina passassem o valor de R$ 2.100 em compras, no nome de outras duas mulheres. Em seguida, elas fugiram no carro que era conduzido por uma terceira pessoa. Segundo o motorista, uma das ladras era magra, de cabelos claros e estatura mediana, já a outra ladra era morena, alta e magra.