Contrabando Motorista tenta fugir e acaba flagrado com 500 mil maços de cigarros

A Polícia Rodoviária Federal realizou a apreensão de 500 mil maços de cigarros, nesta terça-feira (07). O motorista de 26 anos tentou fugir, mas acabou alcançado pelos policiais, na BR-163.

Equipe realizava fiscalização de rotina na via, quando no km 38, deu ordem de parada a um veículo modelo M.Benz/Axor com placas aparentes de São Paulo-SP, o qual tracionava dois semirreboques com placas aparentes de Tangará da Serra- MT.

O condutor estacionou o caminhão, desceu da cabine e tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido.

Em vistoria a carreta, os agentes descobriram que os semirreboques estavam completamente carregados com caixas de cigarros de origem estrangeira. Ao todo, foram apreendidos 500 mil maços do contrabando.

O conjunto utilizava placas adulteradas, sendo que o cavalo-trator possuía placas também de São Paulo-SP, já os semirreboques eram registrados em Presidente Prudente-SP.

Com o motorista foram encontrados R$ 4.989. O autor não quis dar detalhes da origem e destino da viagem, nem mesmo de quanto receberia pelo transporte.

O condutor foi encaminhado à Polícia Federal de Naviraí e os veículos com os cigarros foram entregues na Receita Federal em Mundo Novo.