Acidente Motorista tenta passar entre dois carros e causa acidente no centro Veículo ficou prensado entre outros dois, na avenida Afonso Pena

Tentativa de manobra realizada por um motorista resultou em acidente envolvendo três veículo, na tarde de hoje, na avenida Afonso Pena, em Campo Grande. Condutor tentou passar por entre dois veículos e acabou colidindo e ficando prensado entre eles.

De acordo com testemunhas, um Nissan Sentra e um Palio estavam parados no semafóro, cada um em uma faixa da pista, na Afonso Pena com a Pedro Celestino, sentido centro ao shopping, quando o condutor de um Ford Verona tentou passar por entre os dois veículos.

A motorista do Palio, que preferiu não ser identificada, disse ao Correio do Estado que o condutor do Verona estava em alta velocidade. "Ele veio por trás achando que dava passar entre os carros e acabou ficando preso", disse.

Com a batida, o Sentra e o Palio foram empurrados cada um para a respectiva lateral da pista.

Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o casal que estava no Verona, que acabaram ficando presos no veículo. Ninguém ficou ferido.

O Palio foi retirado e afastado para que as vítimas pudessem ser retiradas e para liberar o trânsito.

Duas faixas ficaram interditadas durante o trabalho para retirada das vítimas e até a chegada do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito, no entanto, o tráfego estava fluindo e não houve congestionamento.