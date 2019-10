Tragédia Motorista tenta ultrapassar 2 caminhões tritem e causa acidente com morte Acidente aconteceu por volta das 23h30 de ontem (17), no Km 132,9 na BR-262. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida

Nelson Eiti Chidi, 49 anos, morreu em acidente de trânsito, por volta das 23h30 de ontem (17), no Km 132,9 na BR-262, em Água Clara, distante 198 quilômetros de Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, o motorista Flávio Souza de Oliveira, 44 anos, suspeito de ter causado o acidente, seguia num caminhão-trator e ao realizar manobra de ultrapassagem de dois caminhões tritem de eucalipto, em faixa contínua onde a ultrapassagem é proibida, acabou forçando uma atitude emergencial de Bruno MyaguchiChidi, 23 anos, que dirigia uma Hyndai HB-20 e tinha como passageiro Nelson.

Ao frear, Bruno perdeu o controle da direção e colidiu na lateral direita do caminhão. Com o impacto, Nelson morreu no local. Bruno sofreu ferimentos leves e foi socorrido para uma unidade de saúde. Já Flávio não ficou ferido. Ele foi submetido ao teste de alcoolemia, procedimento adotado toda vez que ocorre acidente com morte, mas o resultado foi negativo. Ele foi levado à delegacia do município para prestar esclarecimento.