Mototaxista douradense preso no ParanÃ¡ transportava 78kg de crack em carreta

Crack Mototaxista douradense preso no Paraná transportava 78kg de crack em carreta

O mototaxista douradense Plínio Hemérito de Souza Filho, 56, preso em Curitiba (PR) no dia 24 de fevereiro, transportava 78,8 quilos de crack, segundo boletim de ocorrência registrado naquele Estado.

O flagrante ocorreu num posto de combustíveis localizado na BR-116, após policiais militares do Paraná receberem informações do núcleo de inteligência da PM em Mato Grosso do Sul sobre a carga.

De acordo com o registro, o mototaxista negou o transporte dos entorpecentes. Uma equipe de operações com cães foi acionada e encontrou a droga na carreta.

Autuado em flagrante e encaminhado à uma delegacia de Curitiba.

Desaparecimento

No dia 6 de março, colegas de trabalho de Plínio registraram boletim de ocorrência em Dourados versando sobre o desaparecimento dele desde 16 de fevereiro.

Durante as investigações realizadas por policiais civis do SIG (Setor de Investigações Gerais), a motocicleta usada por ele foi encontrada na casa onde reside, na região do Jardim Itália.

Em seguida os agentes receberam informação de que Plínio havia recebido proposta para traficar entorpecentes e chegaram até o registro do fato.