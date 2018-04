Manifestação Movimento Sem Terra interdita BR-267 em protesto contra a prisão de Lula "As proibições de trágefo são no trevo de acesso ao município de Dois Irmãos do Buriti e no distrito de Casa Verde, em Nova Andradina"

Por: Tero Queiroz 06/04/2018 às 09:44 Comentar Compartilhar

Foto: Reprodução O Km 444 da BR-262 e um trecho da BR-267, em Mato Grosso do Sul, estão interdidatos na manhã desta sexta-feira (6). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as proibições de trágefo são no trevo de acesso ao município de Dois Irmãos do Buriti e no distrito de Casa Verde, em Nova Andradina. De acordo com a PRF, a interdição é feita por grupos de sem-terra e a orientação é para quem tiver que seguir viagem pela rodovia, que faça depois do almoço.