Polícia MPMS diz que policial civil preso por ligação com milícia pode trocar presídio federal por 3 DP Márcio Cavalcanti, conhecido como Corno está desde o dia 12 de outubro na Penitenciária Federal de Campo Grande

O MPMS (Ministério Público Estadual) deferiu o pedido de defesa do policial civil, Márcio Cavalcanti da Silva, conhecido como ‘Corno’ de ocupar uma cela da 3º Delegacia de Polícia de Campo Grande, que é destinada a exclusivamente ao recolhimento de policiais civis da ativa e em inatividade, em regime de prisão especial, onde estariam recolhidos os policiais Frederico Maldonado Arruda e Elvis Elir Camargo.

Márcio Cavalcanti está preso desde o dia 12 de outubro no Presídio Federal de Campo Grande. No despacho desta quarta-feira (30), a promotora de justiça Paula da Silva Volpe pediu para que seja expedido ofício ao delegado da 3º DP para informar se existe cela disponível na delegacia. Em resposta positiva, a promotora deferiu pelo recolhimento dom policial civil em cela da 3º Delegacia de Polícia da cidade.

No dia 21 deste mês, a defesa de ‘Corno’ entrou com pedido para que ele seja transferido do Presídio Federal onde está desde o dia 12 de outubro para uma cela da 3º Delegacia de Polícia Civil. No pedido feito, a defesa alegou que o policial tem a saúde fragilizada em decorrência de uma operação feita anos trás para a retirada de um tumor na tiroide, além de apresentar síndrome do pânico, sendo que a manutenção de sua prisão e possível transferência para Mossoró podem causar sua vida.

No despacho, a defesa ainda alega que ‘Corno’ já teria trabalhado com o delegado do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), Fábio Peró e seu amigo pessoal, sendo assim, descabida o plano articulado por ele e os outros integrantes da organização criminosa para a execução do delegado.

No dia 18 deste mês, foi aberto um procedimento administrativo disciplinar contra o policial pela Corregedoria da Polícia Civil. ‘Corno’ está afastado desde o dia 27 de setembro que deve perdurar até dezembro deste ano.

Omertà

O Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros) e o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), com apoio dos Batalhões de Choque e o Bope (Batalhão de Operações Especiais) da Polícia Militar, cumpriram mandados de prisão preventiva, prisão temporária e 21 mandados de busca e apreensão, nas cidades de Campo Grande e Bonito.

A ação levou a prisão de policiais civis, guardas municipais, policial federal e até militar do Exército, suspeitos de integrarem uma organização criminosa voltada à prática dos crimes de milícia armada, porte ilegal de armas de fogo de uso restrito, homicídio, corrupção ativa e passiva, entre outros crimes.

As investigações do Gaeco tiveram início em abril deste ano, com o objetivo de apoiar as investigações dos homicídios de Ilson Martins Figueiredo, Orlando da Silva Fernandes e Matheus Coutinho Xavier, conduzidas pelo Garras.