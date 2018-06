MPMS e Conselho Regional de Medicina Veterinária discutem celebração de convênio

Em reunião realizada nesta última terça-feira (12/6), os Promotores de Justiça Ricardo Rotunno e Eteocles Brito Mendonça Dias Junior, titulares da 16ª e 10ª Promotorias de Justiça de Dourados, juntamente com os representantes do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) discutiram sobre a celebração de um convênio, visando estreitar relações entre o CRMV e o Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

Na ocasião, os representantes do CRMV apresentaram a sistemática de trabalho desenvolvida após a assunção de sua nova diretoria, relatando sobre as inovações administrativas realizadas visando a maior eficiência nas atividades de fiscalização e orientação dos profissionais da categoria, o que implica diretamente em ações voltadas para a colaboração com as Promotorias de Justiça que atuam na tutela dos direitos constitucionais do cidadão, consumidor e patrimônio público e social.

Nestes termos, também foi tratada, pelos presentes, a possibilidade de viabilização de convênio entre o Ministério Público do Estado de Dourados e o Conselho Regional de Medicina Veterinária, para troca de informações quanto as questões correlatas às respectivas atuações, a exemplo do que ocorre com o Ministério Público Federal e Exército Brasileiro, por exemplo.

Os Promotores de Justiça firmaram compromisso de analisarem a possibilidade do firmamento do convênio, visto que o ajuste atenderia ao interesse público, traduzindo-se em maior celeridade e interação nas demandas que envolvem referido Conselho.