MPMS é finalista do Prêmio CNMP 2018

A Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público (CPE/CNMP) divulgou, na última sexta-feira (10/8), os 27 projetos finalistas das nove categorias do Prêmio CNMP 2018, e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul está entre os três melhores na categoria Utilidade e Eficiência da Atuação Institucional e Operacional com o projeto “Expert – Portal Daex”.

O projeto consiste no Sistema de Apoio Técnico às Atividades de Execução do MPMS, desenvolvido pelo Promotor de Justiça e Coordenador do Centro de Pesquisa, Análise, Difusão e Segurança da Informação (CI) e do Departamento Especial de Apoio às Atividades de execução (DAEX), Antonio André David Medeiros.

Para o Promotor de Justiça: “O projeto visa apresentar uma solução de TI consistente em um sistema que disponibiliza ao usuário, membros e servidores, uma ferramenta de gestão de pedidos de análises técnicas, possibilitando a formulação de pedidos de forma estruturada e objetiva. Essa ferramenta permite que o usuário também monitore seus pedidos com as previsões das datas de entrega, andamento, bem como acesso à análise preliminar e aos laudos de análise concluídos em formato pdf assinados digitalmente, a qualquer tempo”.

Ele explica ainda que “para o gestor, e para o corpo técnico, a ferramenta auxilia no monitoramento dos pedidos e distribuição dos trabalhos, possibilitando gerar estatísticas para tomada de decisões, bem como representa mais um canal de comunicação dos atos praticados entre usuário e o setor, que se dá por meio de mensagens eletrônicas automáticas”.

O Promotor de Justiça destaca que o Projeto contou com o apoio dos servidores do CI, José Tadeu Pereira da Anunciação Silva e Diogo Banzer da Motta e de toda a equipe do Daex.

O Prêmio

O Prêmio CNMP foi instituído por meio da Resolução n° 94, de 22 de maio de 2013, para dar visibilidade aos projetos do Ministério Público brasileiro que mais se destacaram na concretização dos objetivos do Planejamento Estratégico Nacional do MP.

Em cada categoria, três projetos disputam o primeiro lugar. Os vencedores serão conhecidos no dia 13 de setembro, durante a solenidade de abertura do 9º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público, no Instituto Serzedello Corrêa, em Brasília.

Neste ano, 686 projetos concorreram em nove categorias: Defesa dos Direitos Fundamentais, Transformação Social, Indução de Políticas Públicas, Redução da Criminalidade, Redução da Corrupção, Unidade e Eficiência da Atuação Institucional e Operacional, Comunicação e Relacionamento, Profissionalização da Gestão e Tecnologia da Informação.

Integram a Comissão Julgadora, os conselheiros do CNMP, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), as associações de classe do MP, as escolas do MP, representantes da comunidade acadêmica, da Câmara dos Deputados, do Ministério dos Direitos Humanos, de organizações dos movimentos sociais, de organizações não governamentais, do Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho e da Associação Brasileira de Imprensa (ABI).

Clique aqui para ver os finalistas. Os projetos estão ordenados pelo número de inscrição no Banco Nacional de Projetos.