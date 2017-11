MPMS encerra com sucesso a campanha “Doe Novelos de Barbantes e Crie Laços de Compaixão”

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio da 50ª Promotoria de Justiça, lançou a campanha “Doe Novelos de Barbantes e Crie Laços de Compaixão”. O projeto foi idealizado pela Promotora de Justiça Renata Ruth Fernandes Goya Marinho, que viu o interesse e a necessidade dos reeducandos das unidades penais de Campo Grande, em confeccionar objetos artesanais para a Feira do Artesão 2017 Edição de Natal.

A campanha “Doe Novelos de Barbantes e Crie Laços de Compaixão” contou com diversos colaboradores que fizeram suas doações, entre eles Promotores de Justiça, Servidores, Estagiários e inclusive os Mirins da Instituição, além dos defensores públicos que foram parceiros. Ao todo foram arrecadados 166 novelos de barbantes.

As Unidades Penais da Capital que receberam as doações foram: o Centro de Triagem Anízio Lima, 19 novelos de barbantes; o Instituto Penal de Campo Grande, 37 novelos; o Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, com 72 novelos; o Estabelecimento Penal Feminino Irmã Irma Zorzi, 29 novelos; e o Estabelecimento Penal Feminino de Regime Semiaberto, Aberto e Assistência a Albergada de Campo Grande, 09 novelos.

A Feira do Artesão 2017 Edição de Natal está programada para os dias 5, 6 e 7 de dezembro, das 12h às 18h, no prédio do Fórum Central. Nesta exposição terá variedade de artesanatos que pode servir como lembrança de Natal confeccionado pelas detentas das penitenciárias.