Sidrolândia MPMS participa da solenidade de entrega do prédio reformulado e instalação da 3ª Vara em Sidrolândia

O Promotor de Justiça e Chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda, representou o Procurador-Geral de Justiça Paulo Cezar dos Passos na solenidade de entrega da reforma e ampliação do prédio e a instalação da 3ª Vara da comarca de Sidrolândia, realizada nesta segunda-feira (02/07). A obra, que começou em outubro de 2017, atende grande anseio da população e abrange 946,04 m², com investimento de R$ 945.077,90.

Importante lembrar que a obra e a instalação de mais uma vara na comarca são ações alinhadas às diretrizes da Administração do Tribunal de Justiça, sempre preocupada com a qualidade de vida de magistrados, servidores e população.

Em seu discurso, o Des. Divoncir Schreiner Maran, presidente do TJMS, lembrou da preocupação constante do Poder Judiciário com o jurisdicionado e garantiu estar sempre atento a todas as demandas.

“Na prática, o cidadão sidrolandense pode esperar a justiça mais próxima de todos. Desde que assumi a administração, temos nos empenhado em fazer mais com cada vez menos; a valorizar o que temos, a desenvolver novas ferramentas e formas de trabalho. Investimos no intelectual e nas pessoas, nosso maior patrimônio”, disse ele.

O juiz Fernando Moreira Freitas da Silva, diretor do Foro da comarca, apontou que Sidrolândia é a sexta cidade de MS e está crescendo muito, exigindo, assim, mais juízes, servidores, melhor estrutura e, quando se alcançou essa conquista, foi motivo de muita alegria para todos. Para Fernando, Sidrolândia ganha muito com a nova estrutura e a população deve sentir esses resultados nos próximos meses.

“A vara criminal tem uma demanda de urgência, que é superior à cível: tem réu preso, audiência de custódia, no prazo legal de 24 horas, e tudo isso consome muito tempo do magistrado e sua estrutura toda. Tendo uma vara específica para cuidar desses processos, haverá mais tempo para juízes e servidores dedicarem-se aos autos nas varas cíveis que abordam aposentadoria, guarda, questões de família e estão ligadas diretamente à vida das pessoas. Sem dúvida, uma conquista para Sidrolândia”, garantiu o diretor do Foro.

Saiba mais - Com a reforma, o prédio passa a ter três conjuntos de gabinetes para juízes, salas de audiências e assessoria, plenário do Tribunal do Júri, três cartórios para atendimento cível e criminal, cartório do Juizado Especial, salas para audiência do Juizado, Distribuição, Secretaria, Oficiais de Justiça, Assistente Social, Psicólogo, Videoconferência, banheiros coletivos e hall de entrada, com espera climatizada, além de novo espaço para acomodação da OAB.

O Fórum possui ainda estacionamento privativo, murado e com cerca elétrica, para proporcionar mais segurança ao magistrado, além de estacionamento para os servidores e público.

Homenagens – Durante a cerimônia, foram outorgados alguns Títulos de Cidadão Sidrolandense para autoridades como a Promotora de Justiça Daniele Borguetti Zampieri de Oliveira, o Des. Divoncir Schreiner Maran, Des. Alexandre Bastos, juiz Atílio César de Oliveira Jr., deputado estadual Junior Mochi, promotora Daniele Borguetti Zampieri de Oliveira.

A honraria do Legislativo Municipal deriva do reconhecimento e do profundo agradecimento àqueles que contribuem para o desenvolvimento do município de Sidrolândia.

Três servidores e o juiz Fernando Moreira foram agraciados com Moção de Congratulações.

Prestigiaram também o evento, a Promotora de Justiça, Janeli Basso; o Des. Julizar Barbosa Trindadde, Vice-presidente do TJMS; o prefeito Marcelo de Araújo Ascoli; o presidente da Câmara, Jean Nazareth; o presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche; o Defensor Público Luciano Montali, além dos vereadores e outras autoridades.