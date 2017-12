MPMS participa do I Ciclo de Painéis sobre “A preservação do local do crime” O principal objetivo deste ciclo de palestras é promover a atualização e capacitação dos profissionais envolvidos na persecução penal

Foto: Edivânia Oliveira

O Procurador-Geral de Justiça Paulo Cezar dos Passos participou nesta quinta-feira (7/11), do evento de abertura do I Ciclo de Painéis sobre “A preservação do local do crime”. O evento que é promovido pelo Conselho Institucional de Segurança Pública de Campo Grande (COISEC), que tem como Presidente o Promotor de Justiça Douglas Oldegado Cavalheiro do Santos, na sede da Associação dos Delegados de Polícia (ADEPOL), da Capital.

Para o Procurador-Geral do MPMS “Esse evento é de fundamental importância. Nós precisamos ter a interlocução entre as Instituições e o Estado, que é o que a Sociedade espera de nós. Especialmente nesse ciclo de painéis, que tratamos do homicídio, crime contra a vida, nosso bem maior. É fundamental que entendamos o papel de cada um de nós, de forma mais profissional, mais célere e principalmente mais eficiente. Afinal, é o que a sociedade espera de todos nós”.

O Promotor de Justiça e Assessor da Corregedoria-Geral do MPMS, Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos, presidiu os trabalhos “nós todos, Policiais Militares, Policiais Civis, Peritos e Membros do MPMS, somos parte de um mesmo sistema que opera com o mesmo objetivo, que é o combate à criminalidade violenta, no caso o crime de homicídio, com uma mentalidade em comum, que é adquirir e aprimorar o conhecimento e nivelamento maior com um ponto especifico que é a preservação do local do crime”.

O principal objetivo deste ciclo de palestras é promover a atualização e capacitação dos profissionais envolvidos na persecução penal, possibilitando uma visão ampla de todas as nuances que estão presentes no atendimento ao local de crime e seus reflexos para a investigação e instrução criminal.

No período da manhã foram apresentados painéis pelo Tenente-Coronel da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul que abordou o tema: “Princípios elementares da preservação do local do crime”. Em seguida, o Delegado de Polícia de Mato Grosso do Sul, Tiago Macedo dos Santos, falou sobre a “Investigação preliminar em local de crime e sua importância para a investigação de seguimento”.

Já no período da tarde, é a vez do Perito Criminal no Estado de MS, Amilcar da Serra e Silva Netto dar início aos trabalhos com o tema “Fatores que interferem na preservação de evidências e seus efeitos na persecução penal, sob a ótica da perícia”.

E, por fim, o Promotor de Justiça, titular da 20ª Promotoria de Justiça e Assessor da Corregedoria-Geral do MPMS, Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos abordará o tema: “Os impactos da preservação do loca do crime nos julgamentos pelo Tribunal do Júri”.