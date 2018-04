MPMS participa do projeto “Rapunzel: cabelos aos ventos” em Dourados

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio da 8ª Promotoria de Justiça de Dourados (MS) e a 3ª Vara de Execução Penal, participam do projeto “Rapunzel: cabelos aos ventos”, de iniciativa dos servidores do Estabelecimento Penal Feminino de Regime Semiaberto e Aberto do Município em parceria com o Hospital do Câncer.

O projeto “Rapunzel: cabelos aos ventos” consiste na confecção de perucas, e próteses para as pacientes que estão em tratamento contra o câncer, e que por algum tempo necessitam desse artifício. O projeto está baseado na doação dos cabelos e na mão de obra das detentas.

Segundo o Promotor de Justiça Juliano Albuquerque, o objetivo deste trabalho é a contribuição na valorização da autoestima das mulheres em tratamento, lembrando que a paciente que tem a doença, além de estar debilitada fisicamente, também sofre emocionalmente, além da ressocialização das detentas que confeccionam as perucas.

O Promotor de Justiça Juliano Albuquerque e o Juiz César de Souza Lima, da 3ª Vara Criminal de Dourados são responsáveis pela verba que viabiliza o projeto, e é encaminhada para unidade penal, onde são comprados os equipamentos, materiais e gastos com professores que realizam os cursos para as futuras profissionais, que vão se tornar mão-de-obra especializada.