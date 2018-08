Concurso Público MPMS realiza quarto dia das provas escritas do XXVIII Concurso Público para Promotor de Justiça Subs

Nesta quarta-feira (01/08), acontece o quarto dia da realização das provas escritas do XXVIII Concurso de Provas e Títulos para ingresso na carreira do Ministério Público no Cargo de Promotor de Justiça Substituto. As provas tiveram início no domingo (29/07) e segue até sexta-feira (03/08).

A duração das provas é de cinco horas, das 8h às 13h, nas dependências da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) Complexo Multiuso (em frente ao Teatro Glauce Rocha), Avenida Costa e Silva, Bairro Universitário, em Campo Grande (MS).

Nesta quarta-feira, a prova aplicada é de Tutela de Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, e tem como examinador o Procurador de Justiça Alexandre Lima Raslan. O calendário segue com as provas de Direito Administrativo e Direito Eleitoral no dia 02/08/2018; e Direito Institucional do Ministério Público e Língua Portuguesa no dia 03/08/2018.

Na avaliação, é permitido aos candidatos consultar a legislação e as súmulas de jurisprudência que não contenham comentários ou anotações, o uso de legislação com texto sublinhado ou destacado com caneta do tipo “marca texto” e a utilização de textos legais impressos, sendo vedado o uso de arquivos eletrônicos.