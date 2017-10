Aperfeiçoamento MPT oferece curso de combate ao trabalho infantil para conselheiros tutelares Inscrições serão abertas no dia 20 de outubro. Capacitação ocorrerá no formato de educação a distância

Foto: Divulgação

O Ministério Público do Trabalho (MPT) vai oferecer um curso destinado à capacitação de conselheiros tutelares em todo o país no combate ao trabalho infantil. O curso ocorrerá no formato de educação a distância, sendo oferecidas 500 vagas. As inscrições serão abertas no dia 20 de outubro no Ambiente de Aprendizagem do MPT (https://ead.mpt.mp.br).

O curso “Conselheiros Tutelares: importantes atores no combate ao trabalho infantil” inicia no dia 30 de outubro. Serão abordados temas como os prejuízos do trabalho infantil para a criança, a rede de proteção e como atuar quando forem flagrados casos dessa prática. Após assistir às vinte videoaulas, os alunos responderão a um questionário de avaliação para ter direito ao certificado.

O curso faz parte das ações da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente (Coordinfância).