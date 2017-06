Mediação MPT realiza audiência para discutir atraso salarial de profissionais da Santa Casa "Está marcada audiência de mediação, com início previsto para as 14h de hoje"

O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT/MS) realiza nesta terça-feira (27), às 14h, audiência de mediação para tratar do atraso salarial e de demais verbas dessa natureza devidas aos trabalhadores da Associação Beneficente de Campo Grande - Santa Casa.

Representantes da Santa Casa, do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul (Sinmed), do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem do Mato Grosso do Sul (Siems) e do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde de Mato Grosso do Sul (Sintsaúde) foram convidados para a reunião, cujo objetivo é discutir de forma ampla os problemas financeiros que têm afetado diversos profissionais.

Segundo o presidente do Sinmed, Flávio Freitas Barbosa, permanecem em atraso o pagamento de férias e horas extras para os médicos contratados sob o regime celetista, assim como as folhas de salários dos médicos autônomos e Pessoa Jurídica referentes aos meses de maio e junho.

Os médicos da Santa Casa continuam com a greve até uma solução que melhor atenda aos interesses da categoria.