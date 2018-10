Clima MS amanhece quente com possibilidades de chuva em algumas regiões "A umidade relativa do ar varia de 90% a 30%"

Núcleo Industrial de Dourados - MS Foto: Edemir Rodrigues

Nesta terça-feira (2.10), o calor ainda predomina com a aproximação de um sistema frontal pela região Sul do Brasil. O dia começa com menor nebulosidade e se instabiliza à

tarde, especialmente, no Sul e Sudoeste de Mato Grosso do Sul. Existe a possibilidade de pancadas de chuva em todas as áreas do Estado.

A umidade relativa do ar varia de 90% a 30% e as temperaturas de 19ºC a 36ºC. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).