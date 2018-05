MS celebra os 09 anos da Lei que instituiu a Festa de Santa Rita de Cássia

Nesta terça-feira (22 de maio), Mato Grosso do Sul comemora os 09 anos da Lei nº 3.753 de 05 de outubro de 2009, de autoria do deputado estadual Zé Teixeira (DEM), que incluiu no Calendário Cívico do Estado a tradicional Festa de Santa Rita de Cássia, padroeira de Nioaque.

Por tratar-se de um dos mais importantes eventos religiosos de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) recorda com alegria da inclusão do evento no calendário oficial do Estado.

"É uma festa muito importante não só para Nioaque, como também para todo o Mato Grosso do Sul. Por isso apresentei o projeto de Lei e acompanhei cada etapa até a inclusão do evento no calendário do Estado. Só para vocês terem uma ideia, os lucros arrecadados na celebração são voltados à manutenção do Santuário, sendo um local muito especial, de graças, impulso para a vida espiritual e de conversão a Jesus", disse Zé Teixeira.

Oficialmente, a devoção a Santa Rita de Cássia como padroeira de Nioaque foi estabelecida no ano de 1877, e as comemorações acontecem anualmente no mês de maio.