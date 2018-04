MS Competitivo realiza palestra sobre Gestão de Riscos na Marinha de Ladário

O MS Competitivo realiza na próxima semana, dia 13 de abril, às 9h, a palestra gratuita Gestão de Riscos, com o diretor do Conselho Superior, Walney Ávila, no Centro de Intendência da Marinha, em Ladário. O diretor vai apresentar uma metodologia para a implementação da Gestão de Riscos nas atividades diárias da Marinha.

“Vou falar da política de gestão de riscos para as organizações públicas, mostrando na prática um caso de sucesso, como do CMO. Um caso de sucesso de uma organização pública para outra organização pública, para que eles possam implementar, de acordo com a sua realidade, uma política de gestão de riscos, com planejamento estratégico, indicadores e metas, entre outros”, afirma Ávila.

MS Competitivo – Presidido atualmente pela Fecomércio-MS, o MS Competitivo é voltado para organizações públicas e privadas de grande e pequeno porte. O compromisso é de mobilizar o maior número de lideranças para a melhoria da qualidade, produtividade e competitividade das organizações e do terceiro setor, a fim de consolidar as cadeias produtivas que fortalecem a vocação natural do Estado, agregando qualidade de vida para a população sul-mato-grossense.