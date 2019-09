Jogos Escolares MS conquista 6 vagas para Etapa Nacional dos Jogos Escolares da Juventude nas modalidades coletivas

As equipes de Mato Grosso do Sul tiveram um excelente desempenho nos Jogos Escolares da Juventude, etapa Regional Amarela, realizada na semana passada em Cascavel (PR). O Estado conquistou quatro medalhas de ouro e duas de prata e como no ano passado já havia garantido a vaga do futsal feminino, MS estará com representantes em sete modalidades coletivas na Nacional em Blumenau (SC).

No basquetebol masculino Mato Grosso do Sul garantiu vaga para o Nacional com a equipe do Colégio Elite de Ponta Porã, campeões na categoria 15 a 17 anos e pela segunda vez consecutiva foram classificados para o maior evento de desporto escolar do Brasil.

Com uma grande participação em Cascavel-PR, o time formado pelos atletas Leonardo Ycassatti, Neri Sanguina, Hélio Torraca, Dudu da Costa, Gabriel Dorneles, Daniel Ortiz, Paulo Pinheiro, Gabriel Soares e Gustavo Gonçalves promete ir para a fase final dos jogos mais fortes do que nunca.

“Temos um time novo na categoria, a maioria tem 15 e 16 anos, nossos rivais eram maiores em altura e idade, mas no fim conseguimos superar os desafios e vencemos, no nosso estilo de jogo o diferencial é o arremesso de 3 pontos e muita marcação, insisti muito nesse fundamento e conseguimos atingir nossos objetivos, estamos felizes com a experiência, agora é se preparar para o Nacional”, comentou o técnico da equipe, Hugo da Costa.

A emoção tomou conta também da equipe do basquetebol feminino de 12 a 14 anos da Escola Municipal Neil Fioravanti, de Dourados, após a conquista do passaporte para o Brasileiro Escolar. As alunas-atletas, Anny Almeida, Izabela da Silva, Izabella Mello, Lais Pereira, Larissa Mayumi, Maria da Silva, Nicoly Aldaves, Paolla Peres e Sara Lino foram vice-campeãs do Regional juntamente com o técnico Rubens Minaguti. As atletas douradenses brigaram com garra e determinação e agora se preparam para os confrontos em Blumenau (SC).

No futsal, a Escola Tenir, de Corumbá, foi a grande campeã da Fase Regional Amarela na categoria 12 a 14 anos; os atletas suaram a camisa e foram destaques do campeonato, principalmente na final, após uma disputa eletrizante contra o Rio Grande do Sul, garantindo o ouro para Mato Grosso do Sul por 2×1.

A equipe comandada pelo técnico Dory Zolabarrieta deu um show em quadra, fazendo história para o MS. Os meninos bons de bola, Caio Gabriel, Carlos Faccin, Diogo Rocha, Gabriel Afonso, Guilherme de Melo, João Lara, Luiz Guilherme, Luiz Neves e Raphael Pimenta mostraram a união e a alegria do esporte fronteiriço e seguem na disputa representando o Pantanal sul-mato-grossense.

Superando todos os desafios durante a competição, as meninas do futsal da Funlec, de 15 a 17, anos também estão na lista dos classificados para fase final. Garantiram passaporte para a competição em Blumenau o técnico Edval Simões e as representantes da Capital, Daniele Glienke, Giovana Colin, Giovanna de Souza, Grazielli Porto, Julia Namie, Maria Gabriela, Raquel Dall, Thais Cristina e Vanessa Paixão. Elas vibraram com seus familiares, que acompanharam de perto os jogos, torcendo pela equipe que fez bonito no Regional.

Aquidauana também está em festa com o time da E.E Profª Dóris Mendes Trindade, com os alunos campeões no Handebol 12 a 14 anos. O título esperado por toda a Escola, família e equipe deste Estadual se deve a muito ao trabalho e confiança do time, segundo o técnico Cristio Duarte.

Pela primeira vez a cidade é representada no handebol escolar nacional, motivo de orgulho graças aos atletas, Deivison Pereira, Fillipe Rocha, Gustavo Belardo, Jhonatan Linhares, Luis Gustavo, Mateus Barros, Moises Neis, Pedro Chaves, Samuel Cardoso, Vinicius Leite e Wiclefer Saimon.

Surpreendendo grandes equipes como o do Paraná, Minas Gerais e Espírito Santo, o time de voleibol da Escola Calvoso, de Ponta Porã, venceu as quatro partidas disputadas na categoria 12 a 14 anos, se mantendo invicto nos jogos em Cascavel e levando o ouro para casa.

Os alunos-atletas foram incentivados pelo técnico Ricardo Benites, que trouxe a vitória para a Escola em sua primeira atuação no comando da equipe. Cristian Ivan, Daniel Rocha, Gabriel Alves, Marcelo Torres, Marco Mendonca, Murilo dos Santos, Renan Bringel e Rodrigo da Cruz cativaram o público presente, vibrando com a conquista dos meninos que literalmente voaram em quadra. A próxima parada é a cidade de Blumenau-SC e a equipe vem confiante e empolgada para a fase final.

O futsal feminino (12 a 14) do MS nem precisou disputar o Regional, com o resultado de 2018, entre os top 5, o Estado ganhou o direito de ir para o Nacional. Neste ano o time da Escola Indígena de Amambai estará representando Mato Grosso do Sul.

A delegação sul-mato-grossense composta 163 atletas de 15 equipes teve mais de 80% de aproveitamento, foi o Estado que mais obteve medalhas, faturou 7 vagas para o Nacional nas coletivas e 12 medalhas, 4 ouros, 2 pratas e 6 bronzes.

“Retornamos para o MS com a sensação de dever cumprido, para nós estas conquistas representam a força do esporte sul-mato-grossense, fruto do trabalho desenvolvido por todo o Estado nos jogos escolares. Parabéns a todas as equipes que defenderam o Estado nas quatro modalidades com excelência”, destacou Karina Quaini, chefe de delegação do MS e diretora administrativa da Gedel/Fundesporte.

De acordo com André Mattos, coordenador geral dos Jogos Escolares da Juventude (COB), a primeira regional de 2019 terminou com um saldo muito positivo.

“Cascavel viveu intensamente os dias do evento e o sucesso foi alcançado. Agradecemos o fundamental apoio local e a grande participação dos oito estados. Parabéns aos classificados para a etapa nacional, o Comitê Organizador agora volta suas atenções a próxima etapa, a Regional Verde, em Palmas”, afirmou Mattos.

A caravana do Comitê Olímpico do Brasil (COB) segue para Palmas (TO), onde acontece a Regional Verde, com participação de nove estados brasileiros – os sete da Região Norte, além de Mato Grosso e Distrito Federal – na próxima semana. Depois, será a vez de Natal (RN) receber a Regional Azul, com participação dos nove estados do Nordeste. A edição nacional 2019 dos Jogos escolares da Juventude acontece de 16 a 30 de novembro, em Blumenau (SC).

1º e 2º lugar – Classificados para etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude Blumenau 2019

Basquete masculino 12 a 14 anos

Campeão: MG – Colégio Eccellente

Vice-campeão: PR – Colégio Positivo Junior

Bronze: MS – Escola Presbiteriana Erasmo Braga

Basquete masculino 15 a 17 anos

Campeão: MS – Colégio Elite

Vice-campeão: PR – Colégio Estadual Frentino Sackser

Bronze: MG – Instituto Padre Machado

Basquete feminino 12 a 14 anos

Campeão: PR – Colégio Passo a Passo

Vice-campeão: MS – Escola Municipal Neil Fioravanti

Bronze: MG – E M Jose Serafim

Basquete feminino 15 a 17 anos

Campeão: RS – Colégio Mauá

Vice-campeão: MG – Escola Américo Dias Pereira

Bronze: MS – E.E Profª. Fátima G Sampaio

Futsal masculino 12 a 14 anos

Campeão: MS – Escola Tenir

Vice-campeão: RS – Colégio Franciscano Sant’Anna

Bronze: PR – Lucia de Oliveira Schoffen, CE

Futsal masculino 15 a 17 anos

Campeão: GO – Colégio Estadual Felix De Almeida

Vice-campeão: MG – Colégio Unilavras

Bronze: ES – Regina Banhos Paixão

Futsal feminino 12 a 14 anos

Campeão: MG – Escola Estadual Professor Nelson de Sena

Vice-campeão: PR – Colégio Estadual João Paulo ll

Bronze: ES – Ulisses Alvares

Futsal feminino 15 a 17 anos

Campeão: RS – Colégio Cristóvão de Mendonza

Vice-campeão: MS – Colégio Raul Sans De Matos (Funlec)

Bronze: Colégio Odete São Paio

Handebol masculino 12 a 14 anos

Campeão: MS – Colégio Doris M Trindade

Vice-campeão: GO – Colégio Maria R Carneiro

Bronze: RJ- Colégio Est. Antonio

Handebol masculino 15 a 17 anos

Campeão: SP – Colégio Amorim Vila Guilherme

Vice-campeão: RJ – Colégio Santa Mônica

Bronze: MS – E.E Cel Pedro José Rufino

Handebol feminino 12 a 14 anos

Campeão: RS – Colégio São Domingos

Vice-campeão: MG – Colégio Santo Agostinho

Bronze: RJ – CESC

Handebol feminino 15 a 17 anos

Campeão: RJ – Centro Educacional Suzano Costa

Vice-campeão: MG – Escola Estadual Professor Salatiel De Almeida

Bronze: MS – Funlec (Raul Sans de Matos)

Voleibol masculino 12 a 14 anos

Campeão: MS – Escola Estadual João Brembatti Calvoso

Vice-campeão: MG – Escola Estadual Joaquim Correa

Bronze: PR – Dom Bosco

Voleibol masculino 15 a 17 anos

Campeão: MG – Escola Estadual Joaquim Correa

Vice-campeão: PR – Escola Estadual Fazenda Velha

Bronze: GO – Colégio de Aplicação

Voleibol feminino 12 a 14 anos

Campeão: PR – Colégio Santa Teresinha

Vice-campeão: ES – IPE

Bronze: MS – Escola Mappe

Voleibol feminino 15 a 17 anos

Campeão: PR – Colégio Expoente Água verde

Vice-campeão: ES – IPE

Bronze: MS – Escola Estadual João Brembatti Calvoso

Os Jogos Escolares da Juventude são organizados e realizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), com patrocínio da Coca-Cola, parceria da Ajinomoto e do Grupo Globo, e apoio do Governo Municipal de Cascavel e do Governo Estadual do Paraná.