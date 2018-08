Tempo MS continua com possibilidade de chuva nesta segunda-feira

Foto: Chico Ribeiro

Possibilidade de chuva pela manhã desta segunda-feira (6.8) nas regiões Sul e Pantaneira de Mato Grosso do Sul. Demais áreas seguem com céu nublado com possibilidade para pancadas de chuva isoladas. Os ventos devem ser de fracos a moderados

A umidade relativa do ar aumenta e oscila de 90% a 45%. Temperaturas registram mínima de 11°C e máxima de 32°C no Estado. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira o mapa.