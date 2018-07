Tempo MS continua registrando temperaturas altas sem expectativa de chuva

Foto: Geone Bernardo

Ar seco predomina sobre Mato Grosso do Sul deixando o tempo firme e sem expectativa de chuva. Com os termômetros marcando mínima de 14ºC e máxima de 32ºC e umidade relativa do ar registra baixa nas horas mais quentes do dia com variação de 85% a 25% .

As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira como deve ficar a temperatura hoje em alguns municípios: