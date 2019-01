Tempo MS deve enfrentar sábado com pancadas de chuva em algumas regiões

O sábado será parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas no centro-norte e leste do estado; demais áreas com tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura máxima chega a 33ºC e a umidade relativa do ar a mínima de50%. Na Capital, previsão de temperatura máxima de 29ºC e umidade relativa do ar variando de 70% a 95%.