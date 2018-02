Infraestrutura MS deve pavimentar usando R$ 2,7 milhões de recursos da União As obras envolvem pavimentações asfálticas e drenagens

O governo de Mato Grosso do Sul tornou públicas nesta quarta-feira (14) a execução de cinco obras em municípios do interior do Estado com recursos do Ministério das Cidades, avaliadas em R$ 2,7 milhões.

As obras envolvem pavimentações asfálticas e drenagens de águas pluviais em diferentes ruas dos municípios de Bandeirantes, Guia Lopes da Laguna, Nioaque, São Gabriel do Oeste e Ponta Porã.

As empreiteiras Santa Engenharia e Industrial Eireli, Maracaju Engenharia e Empreendimentos Ltda, BTG Empreendimentos Locações e Serviços e Habitat Engenharia Construção Ltda ficaram responsáveis pelos empreendimentos.

As empresas foram escolhidas após procedimento licitatório do governo do Estado encerrado em janeiro, para designar quais empreiteiras receberiam os recursos federais para execução das obras.

Os contratos com as empreiteiras foram todos assinados pelo diretor-presidente da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), Emerson Antonio Marques Pereira.