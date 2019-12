Governança Pública MS é destaque em revista nacional sobre Governança Pública Publicação do Conselho de Secretários de Administração do País lista boas práticas de MS na área de Compras Governamentais

Referência nacional em boas práticas na área de Compras Governamentais, Mato Grosso do Sul é destaque em matérias veiculadas na revista Governança e Desenvolvimento, publicada pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad) e lançada na última semana no Rio de Janeiro, durante o 112º Fórum Nacional do Conselho.

A publicação faz referência ao intercâmbio de informações sobre a estrutura e o sistema de Compras em Mato Grosso do Sul, além das metas anuais pactuadas pela SAD (Secretaria de Administração e Desburocratização) com as superintendências e setores governamentais.

“As iniciativas listadas pela publicação são exemplos de como o Serviço Público pode ser aprimorado, seja através do intercâmbio de informações e a troca compartilhada de boas práticas ou ainda estabelecendo o cumprimento de metas através de Contratos Internos que visam otimizar a gestão e converter melhorias à população”, frisa o titular da SAD, secretário Roberto Hashioka.

Representante de Mato Grosso do Sul no 112º Fórum Consad/Conseplan, Hashioka destacou que as temáticas abordadas no evento tratam dos desafios que englobam a realidade atual dos estados e as soluções que visam uma administração pública mais eficiente.

O evento reuniu gestores e técnicos de todas as unidades federativas com atuação nos Grupos de Trabalho Temáticos, responsáveis por traçar diretrizes e estabelecer métricas para que os estados avancem e se modernizem. O Fórum foi conduzido pelo presidente do Consad, Fabricio Marques, com a participação do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. A publicação está disponível para visualização e download no link.