Divórcios MS é o 2º colocado em ranking de divórcios e 4º em casamentos O número de casamentos em Mato Grosso do Sul cresceu 3,11% em 2018, apontou IBGE

Mato Grosso do Sul é o segundo estado em que mais acontecem separações no país, apontou pesquisa de Estatísticas do Registro Civil de 2018, divulgado nesta quarta-feira (4) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

De acordo com a pesquisa, em 2018 foram 5.891 divórcios em Mato Grosso do Sul, 3.051 somente em Campo Grande. O IBGE chamou atenção para o levantamento anterior, que indicou MS como o primeiro estado no ranking de separações. Na atual pesquisa, os divórcios caíram 1,7%.

Conforme a pesquisa, os dados são subtraídos através da divisão do número de divórcios pelo número de habitantes, multiplicando o resultado por 1.000. No levantamento foram considerados os divórcios de pessoas a partir dos 20 anos de idade, concedidos em 1ª instância ou extrajudicialmente. A frente de MS aparece apenas o estado de Rondônia.

Casamentos

Se há tantos divórcios, também existem inúmeros casamentos. Ainda segundo a pesquisa, além do crescimento no número de casamentos homoafetivos em MS, o número no geral também aumentou, cerca de 3,11%, com 17.169 uniões.

O número colocou Mato Grosso do Sul na 4ª colocação de estado que mais casa pessoas no país, ficando atrás apenas do Distrito Federal (3º), Acre (2°) e Rondônia (1°). Em 2017, o número de casamentos no estado era de 16.650 e em 2018 a quantidade cresceu para 17.169.