Carteira assinada MS é o unico estado no país a ter bom resultado em relação a novos empregos

Em meio à crise aguda que atinge o país e provocou a destruição de 117 mil empregos em todo o país no mês de novembro, Mato Grosso do Sul aparece como o único dos estados brasileiros a manter um saldo positivo de contratações com carteira assinada no acumulado de Janeiro a Novembro de 2016, com geração de novos postos de trabalho formais (5.375 vagas a mais).

O resultado do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego do Ministério do Trabalho e Emprego (Caged-MTE) de novembro de 2016, foi divulgado nesta quinta-feira (29) e já está disponível na Carta de Conjuntura do Mercado de Trabalho, elaborada pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (Semade). Clique aqui para fazer o download.

Segundo o Caged, foram fechados 1.396 empregos formais em Mato Grosso do Sul no mês de novembro. A criação de novas vagas com carteira assinada em Novembro ocorreu no Comércio (230 empregos a mais) e na Construção Civil (189 empregos a mais). Nos demais setores da economia houve queda: nos Serviços (837 empregos a menos), na Agropecuária (495 empregos a menos) e na Indústria (483 empregos a menos). No acumulado dos últimos 12 meses até novembro de 2016, Mato Grosso do Sul apresenta uma destruição de 1.977 empregos formais.

Na avaliação do secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, os dados do Caged “mostram a situação preocupante e a necessidade de medidas urgentes de reativação da economia do país. Precisamos de ações com resultados”. O secretário acrescenta que a “confiança inicial dos empregadores não vem se confirmando. As últimas ações do governo federal ainda não geraram resultados. Os próximos dois meses ainda deverão ser de resultados preocupantes”.

Sobre o desempenho de Mato Grosso do Sul, Jaime Verruck considera um “fator preocupante” o saldo negativo de 1977 vagas. “A melhoria na construção civil e serviços é positiva. Mesmo assim neste conjunto de notícias negativas, Mato Grosso do Sul figura neste momento na primeira colocação do país em geração positiva de empregos no acumulado janeiro a novembro. Além disso, é o único estado que ainda apresenta saldo positivo de empregos”, lembra o secretário. Até o mês de outubro, somente Mato Grosso do Sul e Mato Grosso mantinham saldo positivo. (Com assessoria).