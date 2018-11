Turismo MS está entre os finalistas do Prêmio Nacional do Turismo A votação popular online do Prêmio Nacional do Turismo para a seleção dos vencedores poderá ser feita até 29 de novembro.

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, é um dos cinco finalistas do Prêmio Nacional do Turismo 2018, na categoria Governo. Ele foi indicado por sua destacada atuação frente ao órgão oficial do turismo de MS. As ideias implantadas durante sua gestão, de pouco menos de dois anos, ganharam notoriedade e foram reconhecidas nacional e internacionalmente.

Entre as ações da gestão de Wendling estão a elaboração e implantação da primeira Lei Estadual de Turismo, a criação do Conselho Estadual de Turismo e a realização do curso para gestores públicos municipais de turismo; formalização e profissionalização de três instâncias de governança regionais com destaque para criação de uma associação voltada para o mercado da Rota Pantanal-Bonito, integrando as duas principais regiões turísticas do Estado.

Destaque também para a implantação do primeiro Observatório de Turismo do Estado e do primeiro site de turismo voltado para o mercado do Estado; criação da campanha promocional “VisitMS – você no seu melhor estado” com o seu vídeo promocional sendo premiado como melhor vídeo de destino do Festival internacional Audiovisual de Cultura e Turismo (Fiacult); implantação dos editais de apoio a eventos geradores de fluxo turístico; lançamento do novo produto Cavalgadas Pantaneiras e captação do 1º AdventureNEXT Latin America, um dos mais importantes eventos especializados em ecoturismo e turismo de aventura; e captação de novos voos ligando os principais destinos turísticos de Mato Grosso do Sul.

Votação

Já está disponível no Portal do Ministério do Turismo os links para votação online da 1ª edição do Prêmio Nacional do Turismo. Os destaques do turismo brasileiro em 2018 serão reconhecidos pelo Ministério do Turismo e pelo Conselho Nacional de Turismo através de votação popular.

Os vencedores vão receber troféus e certificados concedidos pelo MTur. A premiação tem como objetivo identificar, reconhecer e premiar iniciativas, casos de sucesso do turismo e profissionais que tenham inovado ou trabalhado de forma proativa para o desenvolvimento do turismo no Brasil.

A cerimônia de divulgação dos vencedores será realizada a partir das 19h do dia 5 de dezembro no Rio de Janeiro. O palco da solenidade será a Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, com transmissão ao vivo pelas redes sociais do MTur. “A premiação não tem valor financeiro, porém grande valor simbólico como incentivo e reconhecimento a pessoas e iniciativas que fazem a diferença no desenvolvimento do turismo no País”, afirma o ministro do Turismo, Vinicius Lummertz.

São cinco finalistas para cada uma das cinco categorias: Academia, Governo, Iniciativa Privada, Organizações Não Governamentais e Imprensa e Mídias Sociais. Para votar nos profissionais que estão concorrendo ao Prêmio Nacional do Turismo 2018 na categoria em que concorre Bruno Wendling, é só clicar no Governo.