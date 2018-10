Preservação MS está entre os sete estados com menor desmatamento da Mata Atlântica "A Mata Atlântica é uma das florestas mais ameaçadas e ricas em espécies do planeta"

Estudo aponta municípios de Mato Grosso do Sul que mais regeneraram a Mata Atlântica nos últimos Foto: Reprodução/ Felipe Schinaider

Desmatamento ilegal da Mata Atlântica em Mato Grosso do Sul foi praticamente zero, entre os anos de 2016 e 2017. No Estado o bioma está localizado principalmente na Serra da Bodoquena, planície do Rio Paraná na divisa com São Paulo e em áreas isoladas no interior de áreas indígenas na região sudeste.

Os dados constam no Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, elaborado pela Fundação SOS Mata Atlântica e Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), que considera desflorestamento beirando zero quando o índice gira em torno de 100 hectares, ou 1 Km² Mato Grosso do Sul teve 116 hectares - um dos sete estados brasileiros que registraram desmatamento ilegal de Mata Atlântica beirando zero.

A Mata Atlântica é uma das florestas mais ameaçadas e ricas em espécies do planeta, contemplando 15% do território brasileiro. Além de MS, está presente em Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

Avanço

Ceará e o Espírito Santo foram os estados com o menor total de desmatamento no período, com 5 hectares. A maior redução foi registrada em São Paulo e Espírito Santo, com 90 hectares. O desmatamento zero também foi observado na Paraíba (63 ha), Rio de Janeiro (49 ha) e Rio Grande do Norte (23 ha).

No geral, o desmatamento do bioma teve queda de 56,8% em relação a 2015-2016. No último levantamento foram destruídos 12.562 hectares, equivalente a 125 Km², nos 17 estados da Mata Atlântica. Já em 2015/2016, foi de 29.075 hectares. Este é o menor valor total de desmatamento da série histórica do monitoramento, que começou identificando as alterações entre 1985 e 1990, com divulgação dos dados a partir de 1992.

Atualmente, restam apenas 12,4% da floresta que existia originalmente e, desses remanescentes, 80% estão em áreas privadas.