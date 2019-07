Empresas abertas MS fecha 1º semestre de 2019 com o maior número de empresas abertas nos últimos 5 anos

Em Mato Grosso do Sul, 3.439 novas empresas foram abertas no primeiro semestre de 2019. É o melhor resultado dos últimos cinco anos, registrado no período de janeiro a junho, de acordo com o balanço divulgado pela Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul), órgão vinculado à Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

O desempenho no primeiro semestre de 2019 foi cerca de 10% superior à média de abertura de empresas registrada em igual período dos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018. O destaque, de janeiro a junho deste ano, foi o setor de Serviços, com 2.201 novos estabelecimentos abertos no Estado, seguido pelo Comércio (1.090) e Indústria (148). O primeiro semestre de 2019 também registrou um saldo de 1293 empresas, resultado da diferença entre aberturas e fechamentos, o melhor desempenho desde 2015.

Entre os municípios, Campo Grande lidera o ranking de abertura de firmas, com 1446 (42,05%); seguido por Dourados, com 401 (11,66%); Três Lagoas, com 140 (4,07%) e Ponta Porã, com 123, representando 3,58% do total. Entre as mais de 400 atividades econômicas abertas no primeiro semestre, os destaques foram o setor de transportes de carga, principalmente gado; atividades, ambulatoriais e restaurantes.

“Nós tivemos uma queda nos anos de 2015 e 2016, reflexo da crise econômica nacional, mas tivemos uma retomada da confiança do empreendedor em 2017 e em 2018, período que coincide com o ciclo das mudanças que implantamos na Junta Comercial, proporcionando um ambiente de negócios mais favorável, além de um série de outras medidas adotadas pelo Governo do Estado”, comentou o diretor-presidente da Jucems, Augusto de Castro, em evento na Semagro para apresentação do balanço semestral do órgão e lançamento do Registro Automático.