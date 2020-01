Chikungunya MS fecha 2019 com 579 casos notificados de Chikungunya Mais de 50% dos casos foram confirmados em Campo Grande

Em 2019 foram notificados 579 casos de Chikungunya em Mato Grosso do Sul. Segundo o Boletim Epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde), nos últimos três meses do ano houve um aumento de 15,3% na notificação de casos da doença.

Até 30 de dezembro de 2019, 77 novos casos haviam sido notificados em todo o MS. Dos 61 casos confirmados no estado, 31 deles aconteceram em Campo Grande, ou seja, 50,8% do total.

Segundo o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde de dezembro, MS é o segundo estado com menor incidência de Chikungunya no Centro-Oeste, a média é de 6,4 casos a cada 100 mil habitantes. Apenas três municípios sul-mato-grossenses apresentam média incidência (100 a 300 casos por 100 mil habitantes), são eles: Amambaí, Deodápolis e Chapadão do Sul.

A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que se prolifera mais rápido em períodos chuvosos. Confira algumas dicas de como se prevenir da doença: