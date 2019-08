Agricultura familiar MS no Campo desta semana destaca os novos investimentos na agricultura familiar

O compromisso do Governo do Estado em fortalecer a agricultura familiar é mais uma vez destaca no programa MS no Campo. Nesta semana, o governador Reinaldo Azambuja entregou, para trinta e duas cidades de Mato Grosso do Sul, 16 patrulhas mecanizadas completas, compostas de 16 itens, além de 45 implementos.

Adquiridos com recursos dos governos federal e estadual, de emendas individuais e de bancada, os equipamentos entregues somam mais de R$ 2,4 milhões. No total, o Governo já investiu R$ 36,1 milhões em equipamentos agrícolas. Desde 2015 já foram entregues 1.380 maquinários.

Ainda falando de agricultura familiar, o MS no Campo, traz uma reportagem sobre a produção de sementes pelas famílias de produtores do Assentamento Itamarati. Com recursos do Fadefe (Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e de Equilíbrio Fiscal do Estado) agricultores querem expandir o projeto para atender 120 assentados e produzir 300 toneladas de sementes de milho, 150 toneladas de sementes de feijão e 50 toneladas de sementes de soja convencional.

Através do convênio firmado, nesta última semana, o governo do Estado repassará R$ 1,1 milhão à Prefeitura de Ponta Porã, que vai licitar a compra do maquinário necessário para a secagem, classificação e embalagem das sementes, e entregar à Cooperativa Agroindustrial do Assentamento Itamarati (Copaceres).

Semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras de frequência FM, com alcance nos 79 municípios, o MS no Campo também é disponibilizado para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS.

Nesta edição, de número 103, a produção e apresentação são da jornalista Katiuscia Fernandes com reportagens de Karla Tatiane, Bruno Chaves e Paulo Yafusso, e edição de Fernando Blank. O MS no Campo conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Semagro. Ouça agora.