Cadastro MS no Campo destaca importância do produtor atualizar Cadastro de propriedades e do estoque de bovin

Esta semana, o MS no Campo traz uma entrevista com o diretor presidente da Iagro, Luciano Chiochetta. Ele fala sobre a importância de o produtor rural aproveitar a lida com a vacinação contra a febre aftosa para fazer a atualização do cadastro das propriedades e Estoque de Bovinos e Bubalinos.

Luciano explica que além de garantir mais eficácia e rapidez nas ações da Agência, os recursos de multas e juros com a atualização do cadastro serão destinados ao REFASA (Reserva Financeira para Ações de Defesa Sanitária Animal), um fundo criado pelo Governo do Estado destinado a indenizar os criadores caso haja necessidade de sacrifício de animais para erradicação de doenças.

Em outra entrevista o Secretário da Semagro, Ricardo Senna fala sobre os investimentos do Governo do Estado, para o desenvolvimento da agricultura familiar. Ele entregou mais uma das dez centrais de comercialização de produtos da agricultura familiar. Desta vez em Terenos.

O MS no Campo traz também as reportagens de Paulo Yafusso com o Giro de Notícias do campo e de Brunos Chaves sobre a entrega de casas do Programa Nacional de Habitação Rural para os pequenos produtores do município de Itaquiraí.

Tem ainda a nossa “Agenda Rural” com informações sobre os principais eventos que movimentam o setor agropecuário no Estado e no País.

Semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras, com alcance nos 79 municípios por meio de frequência FM, o programa ainda é disponibilizado para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS.

A produção, reportagem e apresentação é da jornalista Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).