MS premiará servidor que desenvolve boas práticas no serviço público Premiação vai distribuir R$ 24 mil em duas categorias: Práticas Inovadoras de Sucesso e Ideias Inovadora Implementáveis.

O diretor-presidente da EscolaGov, Wilton Paullino Júnior. Foto: Reprodução/Governo MS

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) e da Fundação Escola de Governo (Escolagov), premiará com o total de R$ 24 mil, servidores públicos estaduais ganhadores do concurso XIII Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública – Edição 2018. O edital está publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

De acordo com o diretor-presidente da EscolaGov, Wilton Paullino Júnior, os trabalhos serão selecionados e classificados em duas categorias:

Práticas Inovadoras de Sucesso – que premiará trabalhos apresentados por meio de relatos de práticas, com resultados mensuráveis;

Ideias Inovadoras Implementáveis – que premiará trabalhos apresentados por meio de pré-projetos que possam ser implementados no âmbito estadual e que possam produzir resultados positivos.

Os projetos apresentados deverão apresentar contribuições para a modernização da gestão pública por meio de identificação de necessidades e promoção de ações que causem impactos positivos e significativos em pelo menos uma das diretrizes do Mapa Estratégico do Governo que envolve os eixos social, econômico e ambiental, infraestrutura e gestão.

Além de permitir a identificação e divulgação das melhores práticas da administração pública, o Prêmio Sul-Mato-Grossense de Gestão Pública – Inovação de Melhores Práticas no Serviço Público, de acordo com o secretário Carlos Alberto de Assis tem como objetivos fomentar a busca de soluções para os problemas diários; incentivar as boas práticas de gerenciamento no serviço público de Mato Grosso do Sul, valorizar os servidores, reconhecendo suas iniciativas e desempenho; e incentivar a geração de novos conhecimentos em gestão pública. Em 2017 foram inscritos 73 projetos.

As inscrições podem ser realizadas, exclusivamente online, para todas as modalidades no site até às 23h59 do dia 29 de junho. O participante deverá preencher o formulário de inscrição, anexar o trabalho e os documentos solicitados, para concluir a inscrição. Logo após o envio, o participante deverá aguardar mensagem de confirmação na tela onde constará o protocolo de envio. Importante registrar que após o envio da inscrição não será permitido, em hipótese alguma, a correção do trabalho ou alteração de dados.

Segundo o diretor-presidente da Escolagov, a iniciativa visa além de reconhecer e premiar práticas inovadoras que geram avanços na realização do interesse público, estimular que servidores utilizem seus conhecimentos para aprimorar a gestão pública, compartilhando e difundindo experiências e práticas. “Um dos objetivos desse prêmio é incentivar a participação e a troca de experiências entre servidores na realização de práticas inovadoras e criativas para a gestão pública, formando uma rede”, pontua Wilton Paullino. Os trabalhos poderão ser inscritos de forma individual ou coletiva.

O concurso será coordenado pela Escolagov e contará com a colaboração das Secretarias de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) e Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), Federação de Trabalhadores de Educação de MS (Fetems) e Federação dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais do Estado de MS (Feserp-MS). O edital com o regulamento pode ser conferido na íntegra no DOE.