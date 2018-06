16ª EBS Business Show MS promove turismo de negócios e eventos local na 16ª EBS Business Show

Fomentar, divulgar e promover o Mato Grosso do Sul também como um destino para negócios e eventos. Este é o principal objetivo da participação do Governo do Estado, por meio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), na EBS – Evento Business Show – Feira da Indústria dos Eventos Corporativos, Incentivos, Congressos, Feiras e Treinamentos & Desenvolvimento. O evento acontece nos dias 6 e 7 de junho no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo.

Esta feira está na 16ª edição e reúne a cadeia produtiva desta indústria em um único lugar, clientes finais, agências e fornecedores de produtos e serviços para esse mercado que buscam informação, networking, enriquecimento profissional e principalmente negócios. Juntamente à EBS, acontecem a rodada de negócios Speed Meeting e o Congresso MICE Brasil.

A Fundtur apoia o desenvolvimento deste segmento, visando proporcionar espaço para que sejam atraídos eventos, congressos e seminários ao Estado, trazendo impactos econômicos positivos e diminuindo efeitos negativos de sazonalidade, permitindo o desenvolvimento de um turismo sustentável para o mercado local.

Segundo a publicação Turismo Negócios e Eventos: orientações básicas do Ministério do Turismo, o Turismo de Negócios & Eventos compreende o conjunto de atividades turísticas decorrentes dos encontros de interesse profissional, associativo, institucional, de caráter comercial, promocional, técnico, científico e social. Além de ter a capacidade de minimizar os efeitos da sazonalidade, o segmento é considerado estratégico por ocorrer independentemente da existência de atrativos naturais e culturais.

Data: 6 e 7 de junho de 2018

Horário: das 13h30 às 19h

Local: Centro de Convenções Rebouças

Endereço: Avenida Rebouças, 600 – Pinheiros, São Paulo-SP

Site: www.feiraebs.com.br