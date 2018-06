Tempo MS registra temperaturas em elevação e tempo firme nesta quarta-feira

Foto: Geone Bernardo

Tempo firme, com sol entre nuvens e sem expectativa de chuva em Mato Grosso do Sul. Temperaturas em elevação registrando mínima de 14ºC e máxima de 32ºC e umidade relativa do ar baixa, principalmente no período da tarde, com diminuição de 90% para até 30%.

As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira como deve ficar a temperatura hoje em alguns municípios: