Temperatura MS registrou temperatura mais alta do País neste domingo

Mato Grosso do Sul teve o registro da temperatura mais elevada no domingo, conforme dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) catalogados pelo Centro de Monitoramento do Clima e Tempo (CEMTEC/MS), órgão vinculado à Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar). Foi no município de Coxim, região Norte, onde os termômetros marcaram 42,9°C.

A coordenadora do CEMTEC/MS, Franciane Rodrigues, explica que uma massa de ar quente e seco dificulta a formação de nuvens e contribui para as temperaturas elevadas. Em Campo Grande, conforme já havia antecipado o CEMTEC/MS, o calor bateu recorde no ano com 39,8°C. É o setembro mais quente dos últimos 9 anos, assegura Franciane. Em três cidades – Amambai, Coxim e Sonora – a unidade relativa do ar ficou abaixo de 10%.

Semana continuará quente em Mato Grosso do Sul, com céu claro a parcialmente nublado em todas áreas. A umidade relativa do ar fica entre 15% a 20%.