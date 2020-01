Tilápia MS se consolida como maior exportador de tilápia do país Estado liderou o ranking pelo segundo ano consecutivo

Mato Grosso do Sul liderou, pelo segundo ano consecutivo, o ranking de exportações de tilápia no país. O volume enviado ao exterior em 2019 foi de 901 toneladas, o que representa 85,6% do total.

Os números divulgados pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, a Semagro, são do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

O volume de carne de peixe exportado subiu 32% no ano passado e o faturamento com a exportação da proteína subiu 26%, se comparado com 2018. O faturamento brasileiro com as exportações de carne de peixe somou U$ 5,6 milhões em 2019, sendo o Mato Grosso do Sul responsável por 94,3% do total.

A tilápia, diz a Semagro, é a principal espécie produzida no Brasil e o desempenho de MS é fruto da política de atração de investimentos implantada pela atual gestão estadual, com o investimento das indústrias Geneseas e Tilabrás em empreendimentos na Costa Leste.

Jaime Verruck , titular da Semagro, destaca que os bons resultados vieram porque ''nos últimos anos investimos no aumento da piscicultura por acreditar na importância de diversificar a economia e temos bons resultados, como este, que demonstram um setor estruturado, forte e com potencial para continuar crescendo''.