MS sofre com o frio, que chegou a temperaturas negativas essa madrugada

Frio abaixo de 0ºC foi registrado nesta madrugada na região sul de Mato Grosso do Sul, com geadas. Segundo informações do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) a sensação térmica chegou a -5°C em algumas cidades, como Campo Grande e Ponta Porã, devido aos ventos.

Em Ponta Porã, Dourados e Fátima do Sul os termômetros marcaram -1ºC ao amanhecer desta terça-feira (18), com geadas. O sol aparece à tarde em meio a névoa seca, mas a máxima não passa de 14ºC. A umidade varia entre 15% e 50%.

Faz 3ºC em Campo Grande nesta manhã, mas os ventos derrubam a sensação térmica para -5ºC, às 5h, conforme a Redemet (Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica). O clima esquenta pouco conforme o sol aparece e a máxima não passa de 16ºC na Capital, que terá umidade variando entre 15% e 60%.

Mínima de 9ºC em Corumbá e Porto Murtinho. A região do pantanal deve ficar parcialmente nublada à tarde, com máxima de 19ºC e umidade entre 20% e 50%. Não chove na região.

O frio que demorou chegar na região norte ontem, fez a temperatura despencar para 10ºC nesta manhã. A maior temperatura registrada hoje deve ser em Alcinópolis, Camapuã e Costa Rica, com 20ºC. Tempo seco também, com umidade entre 30% e 70%.

Leste do Estado registra mínima de 11ºC nesta manhã. Em Anaurilândia e Bataguassu, o tempo não esquenta muito, a máxima deve ser de 19ºC, sendo que as temperaturas no fim do dia, com umidade entre 15% e 60%. (Com assessoria)