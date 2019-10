Sarampo MS tem 42 casos de sarampo em investigação, 3 deles em bebês Duas crianças são de Campo Grande e a terceira é de Chapadão do Sul

Mato Grosso do Sul tem 42 casos de sarampo em investigação, segundo o dado mais recente da Vigilância Epidemiológica. Desses, dois são em Campo Grande, em dois bebês de um ano de idade, um deles não vacinado contra a doença.

Segundo os dados da Secretaria Estadual de Saúde, são dois meninos, um deles com sintomas apresentados no dia primeiro e o outro no dia dois. As queixas são parecidas: febre, coriza e manchinhas vermelhas. De diferente, uma das crianças teve conjuntivite e a outra apresentou linfonodos inchados, as populares ínguas.

As notificações ocorreram no dia 7 de outubro. Também foi registrada a suspeita da doença em um bebê de nove meses de Chapadão do Sul, município a 321 quilômetros de Campo Grande, cujos sintomas começaram no dia 2 de outubro. Segundo informado, ela recebeu a última dose contra a enfermidade em setembro.

Neste ano, conforme as informações da Secretaria de Saúde, Mato Grosso do Sul registra 75 notificações da doença, 31 delas descartadas, 42 em investigação e duas confirmadas, envolvendo um bebê em Campo Grande e um morador de Três Lagoas. Ambos contraíram o vírus em São Paulo, segundo informado.

O número de casos, em relação ao ano passado, quando foram 54 notificações, sem casos confirmados, já é 37% maior. Entre os casos considerados sob apuração, há registros já descartados, mas que só saem do mapa da doença após o último exame, na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro.

Na segunda-feira, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM), lançou em Campo Grande a campanha de vacinação contra a doença. A imunização será feita em duas etapas, a primeira iniciada no dia 7 e que vai até 25 de outubro e, posteriormente, de 18 a 30 de novembro.