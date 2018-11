Jogos Universitários MS tem 45 representantes nos Jogos Universitários Brasileiros

A 66ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) foi marcada pela chegada das delegações neste domingo em Maringá (PR). Ao todo, 27 federações participarão da Fase Final dos Jogos que iniciam nesta segunda-feira (05.10).

A equipe do MS, conta com 45 atletas, 40 são da UCDB, três da UFGD e dois representantes da UFMS. Na disputa pelo título universitário estão o atletismo, basquete, judô, natação e vôlei de praia. E ainda, o Estado terá 2 representantes no Jubs Acadêmico, onde os atletas apresentarão trabalhos científicos, realizados durante o curso, em suas respectivas instituições de ensino.

A cerimônia de abertura do Jubs, será realizada no espaço “Boulevard dos Atletas” localizado no Pavilhão Azul do Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro, a partir das 19h.

O ambiente de interação e diversão, conta com atividades como sinuca, futemesa, vôlei sentado e vídeo game como forma de promover a aproximação dos cerca de 3,5 mil atletas que disputarão os JUBs 2018.

Os jogos iniciam nesta terça-feira (06) e vão até domingo (11). As partidas serão transmitidas ao vivo pela página da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), no Facebook: @cbdu.

A delegação sul-mato-grossense tem apoio do Governo do Estado por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Os JUBs 2018 são uma realização da CBDU, em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal de Maringá e da Federação Paranaense de Desportos Universitários (FPDU). Patrocínio CBDU: Correios. Apoio CBDU: Gympass e SuperBolla. Parceria Institucional: Ministério do Esporte, Comitê Olímpico Brasileiro e Comitê Paralímpico Brasileiro.