Emprego MS tem mais de 500 oportunidades de emprego nesta segunda-feira

A Fundação do Trabalho Mato Grosso do Sul (Funtrab) inicia a segunda semana do mês de julho com a oferta de 588 oportunidades de trabalho para todo Estado.

Na Capital são ofertadas 155 vagas para diversas áreas de atuação. Sendo, 24 delas para pessoas com deficiência (PcD) e uma para estágio na área de engenharia. As oportunidades com maior número de vagas em Campo Grande são para vendedor (25), auxiliar de limpeza (12), e pedreiro (10).

Para o interior do Estado as oportunidades são: Costa Rica (66), Itaquiraí (61), Dourados (60), Bataguassu (29), Nova Andradina (25), Maracaju (23), Sidrolândia (22), Corumbá (22), Três Lagoas (17), Ponta Porã (15), São Gabriel do Oeste (16), Sonora (11), Paranaíba (11), Aquidauana (10), Rio Brilhante (8), Guia Lopes da Laguna (8), Aparecida do Taboado (7), Nova Alvorada do Sul (7), Ivinhema (4), Miranda (4), Naviraí (4), Jardim (1), Batayporã (1), e Eldorado (1).

Entre as vagas ofertadas nos municípios estão: veterinário, mecânico, desenhista industrial, costureira, vigilante, engenheiro de controle de qualidade, operador de telemarketing, caseiro, contador, técnico de enfermagem, marceneiro, tratador de animais, frentista, vaqueiro, vidraceiro, gerente de loja, técnico em segurança do trabalho, e campeiro.

Confira o boletim completo de numero de vagas e localidade aqui. Para concorrer a uma delas é necessário procurar as unidades de atendimento da Funtrab, tendo em mãos a carteira de trabalho, e documentos pessoais como RG e CPF.

Na Capital a fundação fica na Rua 13 de maio, n° 2.773, e atende das 7h às 17h. No interior, as Casas do Trabalhador atendem em endereços diversos que podem ser conferidos neste link.