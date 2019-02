Ministra MS tem potencial para aumetar ainda mais produção, acredita ministra Estado se consolidou em 2018 como maior exportador de tilápia

Durante entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (22), na sede da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Gado de Corte), a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Tereza Cristina Correa, destacou que Mato Grosso do Sul tem diferenciais para aumentar ainda mais a produção de pescado em cativeiro.

"Temos muita água, extensão de terra e condições climáticas para melhorar ainda mais a perfomance na produção da piscicultura. Assumimos agora o ministério da piscicultura então vamos analisar quais ações foram efetivas e implantar se necessário, opções para estimular o setor produtivo", avalia.

Conforme divulgado em reportagem no jornal Correio do Estado, Mato Grosso do Sul obteve um crescimento de 236,27% nas exportações de carne de tilápia entre os anos de 2016 e 2018. O reflexo foi que em 2018, o Estado se tornou o maior exportador brasileiro do produto, representando 95,26% do total das vendas ao exterior do País.

POTENCIAL

Na avaliação da ministra Tereza Cristina, as perspectivas para o setor agropecuário são as melhores possíveis, no entanto, muitos desafios serão enfrentados.

"Temos uma pauta complexa e com assuntos prioritários como traçar um novo modelo de crédito rural mais liberal, com taxas de juros flexíveis e entrada de novos concorrentes no mercado chinês", reforçou a dirigente do Mapa, esclarecendo que os EUA e China estão firmando acordo agropecuário, que pode impactar nas exportações brasileiras.