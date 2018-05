MS terá tempo estável neste sábado

Foto: Edemir Rodrigues

Fim de semana terá período com tempo progressivamente mais estável. Neste sábado (26.5), ainda há pequena possibilidade de chuva isolada no Nordeste de Mato Grosso do Sul, mas em geral, a nebulosidade diminui.

Umidade relativa do ar com variação de 30% a 90%. Ventos de fraco a moderado e temperatura mínima de 13ºC e máxima de 33ºC. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Veja como deve ficar a temperatura em alguns municípios:

Bonito – 13°C (mínima) / 29ºC (máxima)

Campo Grande – 18ºC (mínima) / 30ºC (máxima)

Corumbá – 19ºC (mínima) / 33ºC (máxima)

Dourados – 13ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

Naviraí – 13ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

Nova Andradina – 14ºC (mínima) / 30ºC (máxima)

Ponta Porã – 13ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

Três Lagoas – 14ºC (mínima) / 30ºC (máxima)