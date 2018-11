FCMS MS vai expor obras em evento na Capital paulista Edital da FCMS definiu obras de 12 artistas do Estado e 3 instituições

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) vai levar obras que representam as belezas e inspirações sul-mato-grossenses para o 11º Salão do Artesanato – Raízes Brasileiras, que acontece de 7 a 11 de novembro no Pavilhão Azul do Expo Center Norte, em São Paulo.

Segundo o Portal MS, a FCMS definiu os contemplados por meio de um edital que selecionou obras de 12 artistas do Estado (artesãos individuais ou MEI) e de três entidades representativas do artesanato (pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos): Uneart, Artems, e Proarte.

As despesas com passagens, traslados, hospedagem e alimentação dos participantes serão custeadas por cada artista. Já o transporte das peças ficará sob a responsabilidade da Fundação de Cultura de MS. Confira os selecionados: Vera Ruth Gomes, Andréa Pereira Lacet de Lima, Rosenir Batista, Monique Klein Rocha, Luana Aquino Ferraz, Indiana Antunes Marques de Araújo, Cláudia Cristina Benites Veiga Castelão, Cleber Ferreira de Brito, Ana Vitorino da Silva Leodério, Athaide Charão Fernandes, Luiz Mauro dos Santos e Odirmo Coimbra.

Encontro Nacional

Com 10 edições realizadas em Brasília, o Salão do Artesanato terá sua 11ª edição realizada em São Paulo com o apoio do Programa do Artesanato Brasileiro, que levará para o evento 26 estados e o melhor da produção artesanal de cada um deles. Artesãos com produção individual, cooperados, associações e outros órgãos de fomento também ocuparão os 14 mil m² do Pavilhão Azul com mostra e venda de produtos artesanais de várias tipologias, confeccionados com técnicas variadas e diferentes matérias prima.

Peças artesanais de decoração, vestuário, joias, bijuterias, acessórios, brinquedos, instrumentos musicais e utilitários com riqueza de detalhes, qualidade de acabamento e identidade cultural. Será um evento que mostrará toda a diversidade cultural do Brasil, em cores, sons e sabores. Saiba mais no site.

O Estado já foi representado em mais de 20 Feiras Nacionais de Artesanato nos últimos anos: Finnar (Brasília), Arte Santo (Vitória/ES), Mãos de Minas (MG), Salão Internacional de Artesanato (Brasília/DF), Fenearte (Olinda/PE), Brasil Original (São Paulo/SP), Feira de Tiradentes (MG), Craft Design (São Paulo/SP), Brasil Central Week – Edições Brasília e Mato Grosso do Sul. Participaram 20 núcleos de produção artesanal e mais de dois mil artesãos de todas as regiões do Estado.