Cocaína Mula do tráfico se arriscou no transporte de cocaína para ganhar R$ 10 mil

Homem de 34 anos foi preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) nesta segunda-feira, na BR-158, em Paranaíba, a 407 quilômetros de Campo Grande, transportando 52,5 quilos de cocaína em uma caminhonete. O homem disse ter se arriscado no tráfico de drogas porque ganharia R$ 10 mil pelo serviço.

Durante fiscalização, os policiais desconfiaram do nervosismo do homem e decidiram fazer vistoria minuciosa na caminhonete modelo Laramie Ram 2500. No painel do veículo foram encontrados dezenas de tabletes de cocaína.

Diante do flagrante, o motorista disse ter sido contratado para levar o entorpecente de Dourados até Ituiutaba (Minas Gerais) e que receberia R$ 10 mil pelo serviço. Diante dos fatos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Três Lagoas.