Suspeito Mulher assassinada com a filha cursava 1º ano de história e polícia procura suspeito

Maiana Barbosa de Oliveira, 20, assassinada em Dourados na companhia da filha de um mês, estava no primeiro ano do curso de história da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados).

O corpo dela e da bebê foram encontrados na manhã desta segunda-feira (26/11) numa casa localizada no cruzamento das ruas Humaitá e Bela Vista, no Jardim São Pedro.

Nesta tarde, a direção da faculdade de Ciências Humanas e a coordenação do curso emitiram nota de pesar por conta do ocorrido. Por conta do caso, as aulas de História estão suspensas hoje.

O principal suspeito do crime é o pai da criança, identificado até o momento como Marcos Fioravanti Neto, que está foragido. A polícia mantém as buscas por ele.

A jovem e a filha foram encontradas com golpes de faca pelo corpo. A bebê ainda possuía afundamento no crânio.

A estimativa, conforme informações preliminares apuradas pelo Dourados News, é que o crime tenha ocorrido há pelo menos 10 horas antes de achadas as vítimas.

Confira a nota

A direção da Faculdade de Ciências Humanas e a coordenação do Curso de História (Universidade Federal da Grande Dourados) manifestam profundo pesar com as mortes violentas da discente Maiana Barbosa de Oliveira e filha, ocorridas nas últimas horas, em Dourados.

Confirmadas as primeiras suspeitas, repudia-se mais um crime de feminicídio, condição que requer a luta insistente e constante contra o machismo e suas mais variadas formas de violência física e simbólica.

Em função do ocorrido, as aulas do Curso de História estão suspensas no dia de hoje.