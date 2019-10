Hotel Mulher cai do 5º andar durante limpeza de janela de hotel e sobrevive A funcionária do hotel foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros à Santa casa. Ela, segundo os militares, reclamava de dores

Funcionária de aproximadamente 20 anos que não teve o nome divulgado ficou ferida após cair do 5º andar do Hotel Mohave, localizado na Avenida Afonso Pena, na região central de Campo Grande, na manhã desta quarta-feira (2). No ano passado, 32 pessoas morreram vítimas de acidente de trabalho no Estado.

Conforme testemunhas, a vítima estava sentada em uma das janelas, com as pernas para fora, fazendo a limpeza do vidro quando caiu de uma altura de 15 metros. Por sorte, a funcionária caiu sobre um toldo de zinco com proteção de isopor, situação que amorteceu a queda.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros à Santa Casa reclamando de dores na região do pescoço e da lombar. O proprietário do hotel, Eduardo Vargas, contou que a funcionária trabalha há cerca de 1 ano no local e que por sorte não aconteceu nada pior. "Foi um susto. Vamos prestar toda assistência à vítima. Um funcionário foi junto na ambulância para acompanha-la no hospital", disse.

Segundo apurado pela reportagem, a trabalhadora não usava nenhum tipo de equipamento de segurança. "Ela se desequilibrou, escorregou e caiu", lamentou um educador físico de 30 anos que pediu para não ter o nome divulgado. Ele estava no prédio ao lado e presenciou a queda. Antes do acidente, o rapaz chegou a comentar com os amigos que a mulher corria risco ao limpar a janela com as pernas para fora.