Golpe Mulher cai em golpe e perde quase R$ 3 mil em Campo Grande Caso ocorreu na tarde de ontem (11) no Bairro Aero Rancho

Mulher, de 66 anos, caiu em golpe e perdeu ao todo R$ 2.997,66 em dinheiro na tarde de ontem (11), em Campo Grande. Ela teria sido enganada, após receber uma mensagem informando que teria ganho um prêmio no valor de R$ 20 mil. Não informações sobre os golpistas e o caso será investigado.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a mulher relatou à polícia que, recebeu uma mensagem no celular, informando que teria ganho um prêmio em dinheiro e um automóvel modelo Gol. Após receber a mensagem, ela entrou em contato com o número para saber mais informações sobre o prêmio.

Ela foi orientada a ir até um caixa eletrônico na Avenida Doutor Gunter Hans em frente ao terminal Aero Rancho e fazer um depósito para garantir o valor em dinheiro.

A vítima realizou três depósitos conforme foi orientada, mas depois que terminou o terceiro depósito, descobriu que caiu em um golpe e acionou a Polícia Civil.

O caso foi registrado como estelionato na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no Bairro Piratininga.